Іспанія

Угода відбулася на правах оренди з правом викупу.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання опорного півзахисника Бубакарі Сумаре, права на якого належать Лестер Сіті.

24-річний француз перейшов до табору клубу іспанської Ла Ліги на правах оренди з можливістю подальшого викупу гравця на постійній основі.

Всього на рахунку Бубакарі Сумаре 45 проведених матчів у рамках англійської Прем'єр-ліги, у яких він відзначився одним асистом та дев'ятьма попередженнями.

Портал Transferamrkt оцінює французького опорника в 20 мільйонів євро.