Англія

Футболіст продовжить кар'єру в іншому місці.

Манчестер Юнайтед виступив з заявою, в якої пояснив своє рішення щодо Мейсона Грінвуда.

"Манчестер Юнайтед завершив внутрішнє розслідування звинувачень проти Мейсона Грінвуда.

Наш процес розпочався в лютому 2023 року після зняття всіх звинувачень з Мейсона. Протягом усього часу ми враховували побажання, права та точку зору ймовірної жертви, а також стандарти та цінності клубу та намагалися зібрати якомога більше інформації та контексту. Це вимагало від нас уважності та обережності, щоб отримати докази, які не є публічними, зокрема від осіб, які безпосередньо знайомі зі справою.

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На підставі наявних у нас доказів ми дійшли висновку, що опублікований в Інтернеті матеріал не надає повної картини та що Мейсон не вчиняв злочинів, у яких його спочатку звинувачували. Проте, як сьогодні публічно визнає Мейсон, він припустився помилок, за які він несе відповідальність.

Усі учасники, включаючи Мейсона, визнають труднощі, пов’язані з відновленням його кар’єри в Манчестер Юнайтед. Тому було взаємно погоджено, що для нього було б найбільш доцільно зробити це поза Олд Траффорд, і тепер ми будемо працювати з Мейсоном, щоб досягти цього результату", — йдеться у заяві клуба.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед запропонував Грінвуда Аталанті.