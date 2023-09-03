Іспанія

Тренер прокоментував перемогу свого клубу.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Хетафе - цитує офіційний сайт клубу.

"Це була складна гра, тому що ми грали проти команди, яка дуже добре захищається, має глибоку лінію захисту і яка дуже добре закривається.

Це не змінює моїх думок про Франа Гарсію, який дуже добре розпочав сезон. Можливо, він хвилювався через тиск стадіону, і це нормально.

У першому таймі у нас було небагато моментів, тому що Хетафе захищався з великою інтенсивністю, енергією та відданістю. Другий тайм був іншим. Ми забили рано і взяли гру під контроль. У нас було багато моментів, але без великого успіху. Проте ми заслужили перемогу завдяки голу Беллінгема, який звик забивати.

Мені подобається відданість і інтенсивність ігор. Ми підвищили цю інтенсивність порівняно з минулим роком. У цьому сенсі молодь приносить багато, і щоб грати проти Реала, потрібна велика інтенсивність, тому що ми здатні підтримувати її протягом 90 хвилин.

Якщо поставити Крооса на поле ви виграєте в якості гри, і у вас буде багато можливостей для просування м’яча. Його якість відрізняється від Камавінги. Іноді вам потрібно змінитися, і ви не завжди можете зробити це правильно. Ідея полягала в тому, щоб залучити Алабу до центру ближче зліва і більше грати через Крооса. В попередні кілька ігор, коли виходили Модріч і Кроос, вони завжди щось вносили. У цей період я не хотів сильно змінюватися, тому що у нас щотижня гра. Коли почнеться Ліга чемпіонів, я проведу ротацію більшої кількості гравців, тому що це буде необхідно.

Мене не здивує якість Беллінгема. Що мене дивує, так це те, що він забив так багато голів у перших кількох іграх. Це досить дивно для всіх і для нього. Він професіонал і дуже серйозний. Професіоналізм команди на високому рівні, і він є прикладом. Він дуже добре адаптувався і поїхав у відпустку з рештою молодих гравців. Мені здається, що все добре.

Ідея полягала в тому, щоб почати добре, але у нас було багато проблем, тому що ми запровадили нову систему, щоб адаптуватися до характеристик Джуда. У нас також були серйозні травми, такі як Куртуа та Мілітао, але команда вистояла дуже добре, і я цим задоволений" — підсумавав спеціаліст.