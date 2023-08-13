Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Атлетіком.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіка (2:0), а також оцінив гру українського воротаря Андрія Луніна.

"Ми грали добре, особливо у першому таймі, коли ми мали велику інтенсивність. У другому таймі ми зменшили оберти і втратили контроль, але добре діяли в обороні.

Очевидно, коли команда налаштована колективно і має правильний настрій, ми сильніші в обороні. Команда була добре позиціонована та сильна в єдиноборствах. У першому таймі ми відібрали багато м'ячів. Команді комфортно грати в такий спосіб, і ми дуже добре попрацювали в обороні.

Беллінгем видатний. Він має багато індивідуальності, і він дуже швидко адаптувався до команди. Здається, він уже давно з нами і дуже талановитий гравець.

Мілітао вивихнув коліно. Ситуація виглядає не дуже добре, і ми оцінимо її найближчими кількома годинами. Сподіваюсь нічого серйозного. Ми стурбовані і нічого не виключаємо.

Лунін молодець. Він був дуже спокійний та зосереджений. Він добре рухав м'яч та добре виконував довгі передачі. Він показав упевненість та концентрацію.

Кепа у Реалі? Він не гравець Реала, і я не говорю про гравців, які не є гравцями нашої команди.

Кроос та Модрич є частиною дуже якісної команди. Не можу сказати, що вони завжди будуть на заміні. Вони дуже важливі гравці. Я вибрав цей склад зараз, але, можливо, зміню його наступного тижня", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Реал.