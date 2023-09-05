Іспанія

Португальський нападник дуже хотів стати гравцем саме Барселони.

23-річний гравець не захотів виступати в Аль-Хілялі, Астон Віллі, Ліверпулі чи Манчестер Юнайтед, пише видання Mundo Deportivo.

У переході Жоау Феліша була зацікавлена не тільки Барселона, в якій гравець у підсумку й опинився. MD повідомляє, що Ліверпуль хотів обміняти гравця на Дарвіна Нуньєса. В оренді був зацікавлений Манчестер Юнайтед, також сильно тиснула Астон Вілла. Аль-Хіляль намагався підписати португальця, перемкнувшись потім на Неймара.

Всі клуби отрималу однакову відповідь від гравця: "Ні, дякую, я хочу у Барселону і буду їх чекати". Каталонці окремо дякували Фелішу за зусилля, які він приклав для здійснення трансферу.

Португальський нападник один сезон виступатиме за Барселону на правах оренди. Він дебютував у грі проти Осасуни (перемога 1:2) у 4-му турі Ла Ліги.