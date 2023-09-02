Іспанія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві запевняє, що новачок Жоау Феліш буде корисним для його команди.

"Він може зіграти праворуч, ліворуч, у центрі, він дуже універсальний і практично не втрачає м'яч. Він має чудові дані для того, щоб досягти успіху в Барселоні.

Феліш підходить нам на всі 100%. Нам він завжди подобався – не лише президентові. Він швидкий, вміє забивати, може адаптуватися до будь-якої із трьох позицій у нападі", — наводить слова Хаві Marca.

Цікаво, що перед трансфером Феліш продлив контракт з Атлетіко на два роки — до середини 2029 року.