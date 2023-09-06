Іспанія

Марокканський голкіпер заявив, що був головною трансферною ціллю "вершкових" на позицію голкіпера через травму Тібо Куртуа.

Голкіпер Яссін Буну у літнє трансферне вікно перейшов із Севільї до саудівського Аль-Хіляля, проте довгий час у пресі його ім'я пов'язували з мадридським Реалом, який шукав нового воротаря через серйозну травму Тібо Куртуа та у підсумку орендував Кепу з лондонського Челсі.

32-річний марокканець підтвердив, що міг перейти до табору "вершкових", та визначив причину, чому його переїзд на Сантьяго Бернабеу так і не відбувся.

"Так, у мене була пропозиція від Реала — я був пріоритетом для них. Кубок африканських націй ускладнив ситуацію, тому угода провалилася", — цитує слова Буну журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Кубок африканських націй-2023 відбудеться в січні 2024 року у Кот-д'Івуарі.

У минулому сезоні Яссін Буну провів на клубному рівні 36 поєдинків, пропустив 60 м'ячів та 7 матчів відстояв "на нуль".