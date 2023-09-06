Іспанія

Захисник розповів про свій трансфер.

Мадридський Атлетіко відзначив цьогорічну літню трансферну кампанію підписанням іспанського захисника Сесара Аспілікуети з лондонського Челсі, який приєднався до "матрацників" на правах вільного агента.

34-річний виконавець уже встиг провести пару матчів у складі свого нового клубу, після чого в розмові з журналістами висловився з приводу цього рішення змінити робочу атмосферу.

"У мене не було жодної іншої пропозиції від будь-якого клубу в Іспанії. Лише один варіант із іноземним колективом.

Тоді в мене ще діяв контракт із Челсі, а той, у свою чергу, був тією стороною, хто повинен був дати згоду на мій трансфер. І коли надійшла пропозиція від Атлетіко, всі погодились на цей трансфер. Я дуже щасливий", — заявив іспанський виконавець.

Аспілікуета провів два повних матчі проти Гранади (3:1) та Бетіса (0:0), але на гру проти Райо Вальєкано (7:0) залишився в запасі.