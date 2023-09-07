Іспанія

Бетіс за рік заробив на гравцеві 20 млн євро.

Севільський Бетіс перед початку минулого сезону виявився достатньо спритним для того, аби забезпечити собі трансфер у якості вільного агента італійського центрального захисника римського Лаціо Луїса Феліпе Рамоса.

І вже за рік після того 26-річний виконавець, який за цей час устиг набути великої ваги в складі команди Мануеля Пеллегріні, попросив клуб відпустити його до заможної Саудівської Аравії в разі, якщо надійде відповідна пропозиція.

А вона надійшла достатньо швидко — Аль-Іттіхад зробив запит на 20 млн євро, за рахунок чого доволі швидко просунувся в контексті перемовин до завершення на власну користь.

Майбутній контракт гравця розраховано до 2026 року із зарплатнею в 10 млн євро на рік.

Нагадаємо, що за Аль-Іттіхад також виступають Фабіньйо, Нголо Канте, Жота та Карім Бензема.

За минулий сезон Луїс Феліпе відіграв 30 матчів.