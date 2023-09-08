Іспанія

Футболіст поділився думками щодо тренера свого нинішнього клубу.

Браїм Діас розповів про повернення до Реалу - повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Гравець повернувся до клубу, який придбав його у 2019 році, а потім відправляв в оренду в Мілан. Іспанський півзахисник відзначився рішучістю максимально використовувати кожну можливість, до чого футболіста підштовхнув головний тренер Карло Анчелотті.

"Він каже мені використовувати кожну хвилину і намагатися вплинути на гру. Мені подобається цей дух перемоги. Знаючи, що в будь-який момент гравець може продемонструвати свій талант і забити гол. Це командна гра, і ти завжди знаєш, що можеш повернутися, тому що у тебе дуже хороші гравці. Ти граєш, коли тренуєшся, і врешті-решт ти маєш проявити себе під час ігор. На кожному тренуванні ви підвищуєте свій рівень і робите крок вперед".

Минулого сезону Браїм провів 45 матчів в усіх можливих турнірах, зробивши у них 7+7.