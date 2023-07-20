Іспанія

Команда може не підписати француза.

Реал Мадрид мав дуже сильне трансферне вікно, незважаючи на втрату таких важливих гравців першої команди, як Карім Бензема та Марко Асенсіо. Фран Гарсія, Браїм Діас, Джуд Беллінгем, Хоселу Мато та Арда Гюлер були придбані в команду Карло Анчелотті, і можуть відбутися інші трансфери — повідомляє журналіст Алехандро Мартінес.

Кіліана Мбаппе вже кілька років пов'язують з переїздом до столиці Іспанії, але, схоже, є справжня віра в те, що він нарешті незабаром зробить цей крок.

Минулого року Мбаппе відмовився від Реала, щоб підписати новий контракт з Парі Сен-Жермен. Це була дворічна угода, яка завершується наступного літа, і французький гравець нещодавно заявив, що не має наміру його продовжувати.

Перехід у Реал у найближчі 12 місяців виглядає дуже ймовірним для Мбаппе. Однак є певні припущення стосовно можливості ПСЖ може переконати Мбаппе підписати новий контракт цього літа, за умови, що він має право піти у 2024 році, але за трансферну суму, а не як вільний агент.