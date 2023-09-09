Іспанський фахівець змінив на цій посаді Кіке Сетьєна.
villarrealcf.es
09 вересня 2023, 18:18
Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Хуана Хосе Рохо Мартіна, більш відомого як Пачета, на посаду головного тренера першої команди.
55-річний фахівець підписав із "жовтою субмариною" контракт, який буде розраховано до кінці сезону-2023/24.
Пачета змінив на посаді головного тренера Вільярреала Кіке Сетьєна, якого було звільнено після трьох поразок у чотирьох стартових турах Ла Ліги.
Останнім місцем роботи Пачети був Реал Вальядолід, який він залишив цього літа після вильоту команди в Сегунду.