Іспанія

Іспанський фахівець змінив на цій посаді Кіке Сетьєна.

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Хуана Хосе Рохо Мартіна, більш відомого як Пачета, на посаду головного тренера першої команди.

55-річний фахівець підписав із "жовтою субмариною" контракт, який буде розраховано до кінці сезону-2023/24.

Пачета змінив на посаді головного тренера Вільярреала Кіке Сетьєна, якого було звільнено після трьох поразок у чотирьох стартових турах Ла Ліги.

Останнім місцем роботи Пачети був Реал Вальядолід, який він залишив цього літа після вильоту команди в Сегунду.