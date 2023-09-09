Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Хуана Хосе Рохо Мартіна, більш відомого як Пачета, на посаду головного тренера першої команди.

55-річний фахівець підписав із "жовтою субмариною" контракт, який буде розраховано до кінці сезону-2023/24.

Пачета змінив на посаді головного тренера Вільярреала Кіке Сетьєна, якого було звільнено після трьох поразок у чотирьох стартових турах Ла Ліги.

Останнім місцем роботи Пачети був Реал Вальядолід, який він залишив цього літа після вильоту команди в Сегунду.