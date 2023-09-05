64-річний спеціаліст більше не є тренером "жовтої субмарини".
Кіке Сетьєн, Getty Images
05 вересня 2023, 13:36
Вільярреал тимчасово залишився без головного тренера, так як Кіке Сетьєн покинув клуб, повідомив офіційний сайт іспанців.
Після трьох поразок у чотирьох стартових турах Ла Ліги, "жовта субмарина" шукатиме нового керманича. Клуб подякував Сетьєну за його працю та побажав удачі у кар'єрі.
Тимчасово очолить Вільярреал його спортивний директор Мігель Анхель Тена. Наразі вони знаходяться на 15-му місці у чемпіонаті (після 4-х турів).
Кіке Сетьєн очолив клуб 26 жовтня 2022 року та допоміг йому зайняти 5 сходинку у Ла Лізі, яке дозволило опинитися у груповому етапі Ліги Європи.