Іспанія

64-річний спеціаліст більше не є тренером "жовтої субмарини".

Вільярреал тимчасово залишився без головного тренера, так як Кіке Сетьєн покинув клуб, повідомив офіційний сайт іспанців.

Після трьох поразок у чотирьох стартових турах Ла Ліги, "жовта субмарина" шукатиме нового керманича. Клуб подякував Сетьєну за його працю та побажав удачі у кар'єрі.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧: Quique Setién



The Cantabrian head coach leaves Villarreal CF pic.twitter.com/qEqrBrxnSM — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) September 5, 2023

Тимчасово очолить Вільярреал його спортивний директор Мігель Анхель Тена. Наразі вони знаходяться на 15-му місці у чемпіонаті (після 4-х турів).

Кіке Сетьєн очолив клуб 26 жовтня 2022 року та допоміг йому зайняти 5 сходинку у Ла Лізі, яке дозволило опинитися у груповому етапі Ліги Європи.