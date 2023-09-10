Захисник Реала прокоментував перші враження від виступів новачка.
Джуд Беллінгем, Getty Images
10 вересня 2023, 13:35
Англійський півзахисник Джуд Беллінгем за підсумками цьогорічної літньої трансферної кампанії опинився в мадридському Реалі, який уже сплатив за нього дортмундській Боруссії понад 100 млн євро.
20-річний футболіст у підсумку видав приголомшливий старт виступів у новому колективі, забивши п’ять голів та віддавши один гольовий пас у чотирьох зіграних матчах.
Така результативність не залишає осторонь нікого, у тому числі — нових партнерів Беллінгема за складом "галактікос", один із яких, захисник Даніель Карвахаль, у останньому інтерв’ю поділився враженнями про новачка.
"Уже під час першого тренування ми подивилися один на одного і я зрозумів, що він знає, як треба грати. Він — досконалий гравець.
Рухається під будь-яким кутом у будь-якому напрямку, грає обома ногами, має відмінне бачення поля.
Ви просто даєте йому м'яч, і він із першого погляду розуміє, як будуть рухатись одноклубники. Це дійсно дивовижна риса та дуже важлива для нашої команди", — заявив іспанський виконавець.
Нагадаємо, що три роки тому дортмундська Боруссія сплатила за Джуда 30 млн євро англійському Бірмінгему.