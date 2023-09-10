Іспанія

Несподіване зізнання від німецького півзахисника.

Цьогорічна літня трансферна кампанія для німецького центрального півзахисника Ілкая Гюндогана супроводжувалась трансфером до каталонської Барселони зі складу англійського Манчестер Сіті, у якому він провів сім років своєї професійної кар’єри.

Оскільки 32-річний виконавець переходив до складу "блаугранас" на правах вільного агента, то логічним чином постало питання про те, чого "містяни" не змогли втримати його, запропонувавши контракт.

Відповідь на це надав сам гравець у своєму останньому інтерв’ю.

"Я чесний. Насамперед — перед самим собою. І багато хто не знає деталей цього питання, які відомі мені.

Зрештою, це тривало не один і не два роки. У мене не було жодних проблем із клубом за цей час, але Сіті все одно наполегливо та відносно довго чекав моменту, коли можна буде активізувати перемовини по-справжньому.

Якби цей процес розпочався трохи раніше, ситуація була б іншою.

Хоча, зрештою, це був ідеальний фінал моїх виступів у клубі, кращих умов для того було важко вигадати. Разом із тим, моєю дитячою мрією було грати за Барселону.

Пеп завжди був поруч зі мною, але офіційно клуб не робив жодної пропозиції впродовж тривалого часу. До настання травня в мене було небагато причин для того, аби хотіти якихось змін. Требл був у цьому плані, звичайно, найвищим моїм досягненням станом на зараз у кар’єрі. Але його здобуття неможливо було спланувати заздалегідь.

Ми кілька разів спілкувалися по телефону з Хаві перед трансфером. У мене одразу виникло гарне відчуття. Мені здається, що ми дуже схожі характерами.

Навіть будучи гравцем, у його грі були деякі риси, які також поступово з’являються в моїй. Це може бути однією з причин, чому він цінує мене.

Хаві був надзвичайно розумним гравцем, який усвідомлював цінність простої, але водночас продуманої гри.

Я добре пам’ятаю той момент, коли Пеп завітав до мене додому з пляшкою шампанського, аби привітати з народженням сина. Я був дуже здивований. Пеп дуже радів за нас і сказав, що діти та їх виховання — це найкраще, що є на світі.

Він тоді сказав: "Це — твій привілей". Ми справді щасливі, що отримали в подарунок від долі нашого сина Каїса. Ми говорили про це з Пепом. Він був дуже хорошим сусідом у Манчестері протягом багатьох років.

На жаль, я не попрощався з ним особисто, тому що ухвалив рішення після фіналу Ліги чемпіонів, за два дні до матчу збірної проти Колумбії.

Це був, мабуть, найважчий телефонний дзвінок у моєму житті. Розмова була емоційною, але Пеп також був радий за мене. Я перейшов у клуб, який був близький його серцю й дитинству, так би мовити, і як уболівальник був цьому дуже радий.

Він також сказав мені, що, якщо мені щось знадобиться, я повинен зв’язатись із ним у будь-який час.

Я також добре пам’ятаю наше святкування треблу. Після нього світ облетіли фотографії Джека Гріліша... Та він абсолютно це заслужив. Він дуже багато працював над собою й зробив чималий внесок у команду.

Його критикували нещадно, але він був неймовірно важливим фактором для команди. Його пересування, дриблінг, банальна присутність поруч. З ним ми одразу розуміли, що врешті-решт ми виграємо всі титули", — заявив німецький виконавець.

За Манчестер Сіті Гюндоган провів 304 матчі, забивши 60 голів та віддавши 40 гольових передач.