Іспанія

Уникнув непотрібного тиску.

Нумерологія в футбольному світі відіграє далеко не останню роль, тож її вплив можна легко зауважити в різноманітних проявах та діях гравців.

Найяскравіше це помітно тоді, коли постає питання вибору ігрового номера новачками чи чинними виконавцями клубу перед стартом нової кампанії.

Ось і перед португальським нападником Жоау Фелішем після переходу до каталонської Барселони на правах оренди постало подібне питання.

Після відходу Ансу Фаті до англійського Брайтона на сезон вакантним залишився його "десятий" номер, який раніше носив легендарний вихованець клубу Ліонель Мессі.

Але 23-річний виконавець вирішив не обтяжувати себе додатковими очікуваннями з боку фанатів, і в підсумку зупинив вибір на написі з номером "14" на спині.

Місцева преса повідомляє, що Феліш повідомив свій новий клуб про те, що "не заслуговує на право носити номер, під яким грав Мессі" в Барселоні.

Нагадаємо, що під номером "10" у Барселоні від 1995 року встигли також зіграти такі імениті виконавці, як Анхель Куельяр, Ярі Літманен, Хуан Роман Рікельме, Джованні, Рівалдо та Роналдіньйо.