Голкіпер дав свій коментар.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
12 вересня 2023, 15:59
Марк-Андре тер Штеген хотів би, щоб Ліонель Мессі повернувся до Барселони.
"Для нас, безумовно, було б великою перевагою, якби Мессі повернувся. Можливо, у якийсь момент він повернеться до іншої ролі.
Барселона – його клуб і вона завжди буде важливою частиною його життя. Багато людей тут ще підтримують з ним контакт. Деякі гравці, з якими він був дуже близьким, зараз знаходяться з ним у Маямі", — наводить слова тер Штегена Mundo Deportivo.
Раніше Мессі розповів, кого вважає найкращим захисником у світі.