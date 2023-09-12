Іспанія

Голкіпер дав свій коментар.

Марк-Андре тер Штеген хотів би, щоб Ліонель Мессі повернувся до Барселони.

"Для нас, безумовно, було б великою перевагою, якби Мессі повернувся. Можливо, у якийсь момент він повернеться до іншої ролі.

Барселона – його клуб і вона завжди буде важливою частиною його життя. Багато людей тут ще підтримують з ним контакт. Деякі гравці, з якими він був дуже близьким, зараз знаходяться з ним у Маямі", — наводить слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Раніше Мессі розповів, кого вважає найкращим захисником у світі.