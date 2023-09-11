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Заява аргентинського нападника може здивувати багатьох.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що вважає найкращим захисником у світі на даний момент свого партнера по національній команді, повідомляє Mundo Deportivo.

Аргентина — Еквадор 1:0 Відео голу та огляд матчу 08.09.2023

Після матчу проти Еквадору, в якому Мессі відзначився єдиним голом, він сказав, що на його думку Крістіан Ромеро є найкращим у світі на своїй позиції.

"Він грав дуже добре, і, на мій погляд, був гравцем матчу. Мати його за спиною – це найкраще, що може зі мною статися. Він завжди змушує мене йти вперед, тому що хоче грати один на один проти свого суперника. Я звик не озиратися назад, і це дуже добре для мене, як для гравця атаки", – заявив Telemundo нападник.