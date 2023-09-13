Іспанія

У каталонському клубі налаштовані оптимістично.

У Барселоні вважають, що Ілкай Гюндоган уникнув серйозної травми, повідомляє Diario Sport.

32-річний футболіст отримав ушкодження у товариському матчі проти збірної Франції. Він залишив поле на 25-й хвилині гри, тримаючись за ліву частину попереку. При цьому, йшов з поля він у сльозах.

За інформацією джерела, в каталонському клубі вважають, що травма Гюндогана не була серйозною. У Барселоні проведуть додаткове обстеження, проте вони оптимістично налаштовані.

Цього сезону Ілкай провів 4 матчі в чемпіонаті Іспанії і відзначився двома асистами.