Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гідний результат для господарів майбутнього чемпіонату Європи.

Збірна Німеччини влітку наступного року буде повноцінною господаркою чемпіонату Європи-2024, тож наразі позбавлена обов’язків проводити матчі кваліфікаційного раунду.

Однак без ігрового ритму "Бундестім" усе одно не залишаються та намагаються постійно проводити товариські поєдинки під час міжнародних павз.

Напередодні у збірної Франції з’явилось вікно поміж матчами своєї відбіркової групи, тож "Les Bleus" прийняли запрошення німців зіграти на Зігналь-Ідуна-Парк у Дортмунді.

Німеччина при цьому вперше за тривалий час вийшла на поле без повноцінного головного тренера, тоді як Руді Феллер виступав у ролі виконуючого обов’язків керманича команди.

І вже на четвертій хвилині рахунок у грі було відкрито зусиллями Томаса Мюллера, якому асистував Беньямін Генріхс.

Франція в подальшому намагалась перехопити ініціативу, але все, що вийшло в підсумку в команди Дідьє Дешама, так це просто трохи більше тримати м’яч у себе в ногах.

Німеччина при цьому сміливо віддала ініціативу суперникам, а сама натомість під завісу гри закрила питання визначення переможця пари другим голом — від Лероя Сане.

Результативний постріл із пенальті від Антуана Грізманна за пару хвилин нічого не вирішував.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Німеччина — Франція :

Німеччина — Франція 2:1

Голи: Мюллер, 4, Сане, 87 — Грізманн, 89 (пен.)

Німеччина: тер Штеген — Генріхс (Госенс, 78), Зюле, Та, Рюдігер — Гюндоган (Гросс, 25), Джан — Сане, Вірц (Гофманн, 78), Гнабрі (Брандт, 64) — Мюллер (Гаверц, 64).

Франція: Меньян — Павар (Кунде, 65), Саліба, Тодібо, Т. Ернандес — Рабіо (Фофана, 78), Камавінга — Грізманн, Чуамені, Коман (Дембеле, 64) — Коло Муані (Тюрам, 64).

Попередження: Гросс, Рюдігер.