Гідний результат для господарів майбутнього чемпіонату Європи.
Німеччина — Франція, Getty Images
13 вересня 2023, 11:08
Збірна Німеччини влітку наступного року буде повноцінною господаркою чемпіонату Європи-2024, тож наразі позбавлена обов’язків проводити матчі кваліфікаційного раунду.
Однак без ігрового ритму "Бундестім" усе одно не залишаються та намагаються постійно проводити товариські поєдинки під час міжнародних павз.
Напередодні у збірної Франції з’явилось вікно поміж матчами своєї відбіркової групи, тож "Les Bleus" прийняли запрошення німців зіграти на Зігналь-Ідуна-Парк у Дортмунді.
Німеччина при цьому вперше за тривалий час вийшла на поле без повноцінного головного тренера, тоді як Руді Феллер виступав у ролі виконуючого обов’язків керманича команди.
І вже на четвертій хвилині рахунок у грі було відкрито зусиллями Томаса Мюллера, якому асистував Беньямін Генріхс.
Франція в подальшому намагалась перехопити ініціативу, але все, що вийшло в підсумку в команди Дідьє Дешама, так це просто трохи більше тримати м’яч у себе в ногах.
Німеччина при цьому сміливо віддала ініціативу суперникам, а сама натомість під завісу гри закрила питання визначення переможця пари другим голом — від Лероя Сане.
Результативний постріл із пенальті від Антуана Грізманна за пару хвилин нічого не вирішував.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Німеччина — Франція:
Німеччина — Франція 2:1
Голи: Мюллер, 4, Сане, 87 — Грізманн, 89 (пен.)
Німеччина: тер Штеген — Генріхс (Госенс, 78), Зюле, Та, Рюдігер — Гюндоган (Гросс, 25), Джан — Сане, Вірц (Гофманн, 78), Гнабрі (Брандт, 64) — Мюллер (Гаверц, 64).
Франція: Меньян — Павар (Кунде, 65), Саліба, Тодібо, Т. Ернандес — Рабіо (Фофана, 78), Камавінга — Грізманн, Чуамені, Коман (Дембеле, 64) — Коло Муані (Тюрам, 64).
Попередження: Гросс, Рюдігер.