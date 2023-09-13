Іспанія

Іспанський форвард ухвалив рішення у віці 36 років.

Колишній нападник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Ноліто вирішив повісити бутси на цвях у віці 36 років. Про це футболіст повідомив у Instagram.

"Я звертаюся до всіх вас із сумішшю емоцій, які важко описати. Настав час попрощатися із пристрастю, яка була моїм життям упродовж багатьох років: футболом.

Мені випала честь і я вважаю, що мені пощастило мати нагоду насолодитися на найвищому рівні цим чудовим видом спорту, який дозволив мені випробувати так багато речей і назавжди забрати з собою незліченні спогади.

Особлива подяка моїй сім'ї за підтримку мене з першого до останнього дня. Також дякую всім людям, які так чи інакше брали участь у моїй кар'єрі. Всім моїм колишнім партнерам та працівникам команд, частиною яких я мав задоволення бути.

Я був приголомшений тим, що отримав стільки уваги та бажання завершити свою кар'єру в клубі, де я почав професійно займатися футболом, але я думаю, що настав час розпочати нові випробування.

Дякую тобі велике, футбол! До зустрічі!", — написав Ноліто.

За свою кар'єру 36-річний іспанець встиг пограти за Сельту, Барселону, Севілью, Бенфіку, Манчестер Сіті, Ібіцу, Гранаду та Есіху.

Найбільше матчів він провів у складі клубу з Віго — 182, в яких забив 52 голи та віддав 31 гольову передачу.

З "блаугранас" Ноліто ставав чемпіоном Ла Ліги, а з Севільєю вигравав Лігу Європи.

Також Ноліто виступав у складі збірної Іспанії, де дебютував у листопаді 2014 року. На його рахунку 16 матчів, шість забитих м'ячів та сім асистів.