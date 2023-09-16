Іспанія

Керманич Реала прокоментував старт символічного голосування.

Нещодавно ФІФА оголосила перелік претендентів серед футболістів, які заочно змагатимуться за звання володаря нагороди The Best у номінації найкращий гравець 2023 року.

До цього списку номінантів не потрапив нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор, на питання з приводу чого в жартівливій формі відреагував головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті на останній прес-конференції.

"Нагорода FIFA The Best? Вінісіус три години плакав у роздягальні, бо не опинився в переліку номінантів.

А якщо серйозно, то не знаю точного дня, коли він повернеться до роботи з командою. Він добре відновлюється від травми, але нам зараз не потрібно форсувати цей процес.

Місце, де відбулось ушкодження, у порядку, як мене запевнили лікарі клубу. Вінісіус потрохи збільшує навантаження.

Можливо, наступного тижня він почне виконувати частину роботи разом із командою. Я думаю, що він відновлюватиметься загалом до шести тижнів, як про це й сказали після діагностування", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що за минулий сезон Вінісіус забив 23 голи та віддав 21 гольову передачу в 55 матчах.