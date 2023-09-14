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Чинним володарем премії є Ліонель Мессі.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила імена 12 претендентів на нагороду найкращому футболісту року The Best Men's Player за підсумками 2023 року.

До числа претендентів увійшли: Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Марсело Брозович (Ан-Наср), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Ілкай Гюндоган (Барселона), Ерлінг Голанд, Родрі (обидва — Манчестер Сіті), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Віктор Осімген (Наполі), Деклан Райс (Арсенал) та Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).

Переможця цієї нагороди визначать за допомогою голосування серед вболівальників, журналістів, капітанів та тренерів збірних.

Нагадаємо, чинним володарем премії є нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі.

Також ФІФА оголосила 16 номінанток на звання найкращої футболістки року: Айтана Бонматі, Лінда Кайседо, Рейчел Дейлі, Кадідяту Діані, Кейтлін Фурд, Мері Фаулер, Алекс Грінвуд, Дженніфер Ермосо, Ліндсі Хоран, Аманда Ісран, Аманда Хіната Міядзава, Сальма Паральюело, Кіра Уолш.

Минулого року цю нагороду виграла іспанка Алексія Путельяс.