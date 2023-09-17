Іспанія

Форвард Барселони прокоментував перемогу над Бетісом.

Каталонська Барселона напередодні на власному полі розгромила севільський Бетіс.

Барселона — Бетіс 5:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Один із м’ячів у цій зустрічі опинився на рахунку нападника "блаугранас" Жоау Феліша, який після фінального свистка прокоментував свою другу появу на полі в футболці нового клубу.

"Я дуже радий знову вийти в стартовому складі. Давно цього не робив. Враження після гри залишились тільки хороші. За цю команду дуже легко грати в футбол.

Мій гарний виступ, передусім, є здобутком усього колективу. Позиційно всі були там, де мали бути. Коли у вас хороша структура й м’яч добре й швидко рухається полем, з’являються простір та голи.

У епізоді з моїм голом я просто пішов грати на добивання заблокованого удару, не більше. Момент із голом Левандовські? Немає значення, що це не був пас від нього на мене, бо головне, щоб він сам забивав голи. Роберт — справжній бомбардир, тому він має забивати голи, аби набути впевненості. Чим більше він заб’є, тим краще для команди.

Я працюю над тим, щоб вийти на кращий рівень фізичної форми. У мене дуже хороші партнери по команді, тож із ними це легко вдається робити. Я зроблю все можливе, щоб допомогти Барселоні на її шляху.

Зараз я щасливий. Зміни пішли на користь мені, моїй родині та друзям, чому я дуже радію", — заявив португальський виконавець

Наступний матч каталонська Барселона проведе вдома проти бельгійського Антверпена в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.