Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 16 вересня 2023 року, 22:00.
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17 вересня 2023, 00:49
У рамках п'ятого туру чемпіонату Іспанії Барселона на своєму полі приймала Бетіс.
Каталонський клуб зумів обіграти Бетіс, відправивши у ворота гостей відразу п'ять голів.
Огляд матчу:
Барселона - Бетіс 5:0
Голи: Феліш, 25, Левандовські, 32, Торрес, 62, Рафінья, 66, Канселу, 82.
Барселона: тер Штеген – Канселу, Кунде, Крістенсен (Мартінес, 76), Бальде (Алонсо, 76) – Гаві, Ромеу (Гюндоган, 64), де Йонг – Торрес (Рафінья, 64), Левандовські, Феліш (Ямаль, 64)
Бетіс: Сілва (В'єтес, 46) – Бельєрін, Бартра, Ріяд, Міранда – Альтіміра, Рока (Гвідо Родрігес, 66) – Енріке (Абде, 46), Іско (Родрі, 66), Перес (Крус, 66) — Вілліан
Попередження: Мартінес, 86 — Бартра, 72, Родрігес, 84.