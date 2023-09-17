Іспанія

Неприємні новини для команди Дієго Сімеоне.

Вчора, у програній грі проти Валенсії (0:3) на 41-й хвилині матчу в наслідок травми був замінений півзахисник Атлетіко Тома Лемар. Його довелося виносити з поля на ношах.

Мадридський клуб на своєму сайті повідомив, що у француза виявлено розрив ахілового сухожилля і він потребує негайної операції. На відновлення після такого характеру травми зазвичай уходить мінімум півроку.

Зазначимо, що з моменту переходу Лемара до Атлетіко у 2018 році за 72 млн. євро, французький півзахисник через різноманітні травми пропустив близько 50 ігор команди.

У цьому сезоні в складі "матрацників" він зіграв 124 хвилини, не відзначившись результативними діями.