Іспанія

"Кажани" шокували "матрацників".

В матчі п'ятого туру Ла Ліги Валенсія приймала Атлетіко Мадрид, який до сьогоднішнього матчу не програвав у чемпіонаті.

"Кажани" одразу взялись за справу. Уго Дуро оформив дубль ще в першому таймі, а Герра після перерви поставив масну крапку в матчі — 3:0.

Наш Роман Яремчук весь матч споглядав за вікторією своїх одноклубників з лави для запасних.

Валенсія нарешті здобула перемогу після двох поразок поспіль та піднялась на п'яте місце. Мадрид — сьомий.

Валенсія — Атлетіко — 3:0

Голи: Дуро, 5, 34, Герра, 54

Валенсія: Мамардашвілі – Коррея (Тарреха, 83), Москера, Діахабі, Гайя (Озкачар, 70) – Пепелу, Герра – Фран Перес, Алмейда (Амалла, 70), Канос (Дієго Лопес, 59) – Дуро (Гільямон, 83)

Атлетіко: Облак – Аспілікуета, Савич (Моліна, 46), Вітсель, Ермосо (Сауль, 62), Рікельме (Корреа, 46) – Льоренте, Барріос, Лемар (Галан, 44) – Грізманн (Хіменес, 62), Мората

Попередження: Мамардашвілі, 56 — Ермосо, 23, Льоренте, 36, Грізманн, 37, Сауль, 74