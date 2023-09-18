Іспанія

Українці розпочнуть матч 5-го туру Ла Ліги у стартовому складі.

Невдовзі розпочнеться гра 5-то туру іспанської Ла Ліги між Гранадою та Жироною. В основному складі гостей з'являться українці Артем Довбик і Віктор Циганков.

Центральний нападник Довбик вперше зіграє за Жирону з перших хвилин матчу. Для правого вінгера Циганкова гра проти Гранади стане п'ятою поспіль в основному складі у цьому сезоні.

Нагадаємо, матч за участю двох українських гравців розпочнеться 18 вересня о 22:00.