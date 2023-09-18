Іспанія

Завершився матч Ла Ліги.

Жирона в рамках поєдинку п'ятого тура елітного дивізіону чемпіонату Іспанії грала на виїзді проти Гранади та здобула перемогу з рахунком 4:2.

В стартовому складі гостей з перших хвилин вийшли Циганков та Довбик. Віктор відзначився забитим голом вже в середині першого тайму, а Артем асистував на 34 хвилині.

У другому таймі Гранада змогла відіграти два м'ячі, проте точний удар Коуту зняв усі питання щодо переможця. Жирона за підсумками тура вийшла на третє місце.

Гранада — Жирона 2:4

Голи: Узуні, 63, Боє, 85 — Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

Гранада: Р. Фернандес – Санчес, Віктор Діас (Торренте, 61), Мігель, Нева (Дьєду, 83) – Сарагоса (А. Фернандес, 83), Мелендо (Пуертас, 74), Гумбау, Кальєхон (Вільяр, 62) — Узуні, Боє

Жирона: Гассаніга – Коуту, Ерік Гарсія, Блінд (Хуанпе, 90+1), Гутьєррес – Давід Лопес – Циганков (Порту, 68), Мартін (Еррера, 71), А. Гарсія, Савіо – Довбик (Стуані, 71)