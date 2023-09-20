Іспанія

Вихованець Барселони продовжив контракт з клубом до 2028 року.

Лівий захисник Барселони Алехандро Бальде продовжив контракт зі своїм клубом до липня 2028 року. Клаусула гравця становить мільярд євро, повідомляє офіційний сайт діючих чемпіонів Іспанії.

Барселона — Антверпен 5:0 Відео голів та огляд матчу 19.09.2023

Попередня угода 19-річного іспанця була розрахована до липня 2024 року. Портал transfermarkt оцінює Бальде у 50 мільйонів євро.

У цьому сезоні захисник 4 рази виходив у стартовому складі свого клубу у Ла Лізі, лише раз залишившись на лаві запасних. У грі проти Антверпена у 1-му турі Ліги чемпіонів він також провів повну гру.