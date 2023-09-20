Іспанія

Іспанський голкіпер може повернутися у рідний чемпіонат.

У підписанні 32-річного голкіпера Давіда де Хеа зацікавлені деякі клуби Ла Ліги, повідомляє портал fichajes.com.

Іспанський ексгравець Манчестер Юнайтед досі перебуває у статусі вільного агента. За даними порталу, досвідчений вихованець мадридського Атлетіко цікавий Бетісу та Валенсії.

У минулому сезоні він був основним голкіпером "манкуніанців" і провів за них 58 ігор у всіх турнірах. 25 разів йому вдавалося залишити ворота "сухими", а пропустив де Хеа 61 гол.

Портал transfermarkt оцінює гравця у 13 мільйонів євро.