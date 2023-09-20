Нападник дав коментар щодо партнера зі збірної Англії.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
20 вересня 2023, 17:57
Гаррі Кейн похвалив Джуда Беллінгема, який з перших матчів почав проявляти себе у мадридському Реалі.
"Він блискучий гравець, на даний момент він сповнений впевненості в собі і має дивовижні здібності, тому додавання більшої кількості голів у резюме — ідеальне для нього.
Я дуже радий за нього. Він захоче продовжити так само до кінця сезону. Його присутність у нашій збірній – це фантастика, і, очевидно, він стане майбутнім нашої команди і, можливо, мадридського Реала, тож за його грою приємно спостерігати", — наводить слова Кейна Marca.
Нагадаємо, що Беллінгем провів 5 матчів за Реал у Ла Лізі: на його рахунку 5 голів та 1 асист.