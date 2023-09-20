Іспанія

Нападник дав коментар щодо партнера зі збірної Англії.

Гаррі Кейн похвалив Джуда Беллінгема, який з перших матчів почав проявляти себе у мадридському Реалі.

"Він блискучий гравець, на даний момент він сповнений впевненості в собі і має дивовижні здібності, тому додавання більшої кількості голів у резюме — ідеальне для нього.

Я дуже радий за нього. Він захоче продовжити так само до кінця сезону. Його присутність у нашій збірній – це фантастика, і, очевидно, він стане майбутнім нашої команди і, можливо, мадридського Реала, тож за його грою приємно спостерігати", — наводить слова Кейна Marca.

Нагадаємо, що Беллінгем провів 5 матчів за Реал у Ла Лізі: на його рахунку 5 голів та 1 асист.