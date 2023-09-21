Іспанія

Правоохоронці серйозно взялися за справу.

Минулого тижня четверо гравців системи Реалу, з "Кастільї" та Реал Мадрид С, були затримані за підозрою у поширенні секс-відео за участю неповнолітньої дівчини.

Згідно з версією звинувачення, сексуальні стосунки постраждалої з одним із футболістів були за взаємною згодою, але вона не давала дозволу на запис та розповсюдження ролика. Пізніше скаргу подала ще одна дівчина, яка була на тому відео.

У рамках розслідування справи буде проаналізовано дані з чотирьох вилучених мобільних телефонів та показання двох можливих жертв. Про це повідомляє сайт elmundo.es.

Також повідомляється, що Громадянська гвардія Лас-Пальмас, яка проводить розслідування, вирушила до Мадриду і провела обшуки у роздягальнях Ciudad de Real Madrid.