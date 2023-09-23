Іспанія

Український форвард реалізував пенальті на 32-ій хвилині поєдинку Ла Ліги.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Жирона зустрілася на своєму стадіоні з Мальоркою.

Господарі поля, у стартовому складі яких з'явилися два українці в особі Артема Довбика та Віктора Циганкова, пропустили вже на четвертій хвилині зустрічі, проте у підсумку змогли реабілітуватися ще до перерви.

За нічийного рахунку Жирона отримала право пробити пенальті на 32-ій хвилині, який успішно реалізував Артем Довбик.

Відео гола:

Для 26-річного українського форварда цей гол став другим у футболці Жирони з того моменту, як він приєднався до іспанського колективу в літнє трансферне вікно. Також на рахунку Довбика є один асист.