Іспанія

Українці Довбик і Циганков перебували на полі до 62-ї хвилини.

Завершився другий матч шостого туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона приймала Мальорку. Господарі розгромно перемогли і збільшили свою переможну серію до п'яти поєдинків.

Перші хвилини не задалися в українського вінгера Жирони Віктора Циганкова. Він "привіз" пенальті у ворота своєї команди, зігравши рукою. Мурікі скористався нагодою забити і відкрив рахунок у матчі вже на 4-й хвилині.

Після цього перший тайм повністю був за командою господарів. Вони зуміли відповісти Мальорці одразу чотирма голами, один з яких забив з пенальті український центральний нападник Артем Довбик.

У другому таймі Довбик ще раз відзначився результативною дією, віддавши гольову передачу на Савіо. Трохи пізніше Артема та Віктора замінили Стуані та Порту.

Наприкінці зустрічі нападник Мальорки Пратс, який замінив Мурікі на 78-й хвилині, відзначився дублем, встановивши підсумковий результат. Завдяки цій перемозі Жирона опинилась на першій сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги.

Жирона — Мальорка 5:3

Голи: Лопес, 26, Довбик, 32 (пен.), Мартін, 37, Еррера, 45, Савіо, 57 — Мурікі (пен.), 4, Пратс, 89, 90+5

Попередження: Мартін, 79 — С. Коста, 31, Х. Коста, 31, Морланес, 33, Родрігес, 38, Агірре, 39, Настасич, 90+1

Жирона: Гассаніга — Коуту, Лопес, Е. Гарсія (Хуанпе, 65), Блінд — Циганков (Порту, 61), Мартін, Еррера (Торре, 75), А. Гарсія, Савіо (Фернандес, 75) — Довбик (Стуані, 61)

Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт, Настасич, Ван Дер Гейден (Ндіає, 46), Х. Коста (Лато, 65) — Родрігес, Морланес (Ларін, 65), С. Коста (Санчес, 78), Дардер — Мурікі (Пратс, 78)