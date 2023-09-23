У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі приймала Севілью.

Команди не зуміли відкрити рахунок голів у грі, тож поєдинок завершився сухою нічиєю.

Осасуна — Севілья 0:0

Осасуна: Еррера, Пенья (Аресо, 85), Давид Гарсія, Катена, Хуан Крус, Торро, Орос, Муньос (Мойсес Гомес, 68), Мохіка (Барха, 68), Чимі Авіла (Рауль Гарсія, 85), Будимір (Рубен Гарсія, 85).

Севілья: Нюланд, Баде, Гудель, Салас (Педроса, 77), Ракітич, Окампос, Олівер Торрес (Соу, 85), Жордан, Хуанлу Санчес, Лукебакіо, Рафа Мір (Ен-Несірі, 70).

Попередження: Салас (57), Ракітич (64), Будимір (68), Торро (74), Педроса (81).