Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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23 вересня 2023, 19:29
У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі приймала Севілью.
Команди не зуміли відкрити рахунок голів у грі, тож поєдинок завершився сухою нічиєю.
Осасуна — Севілья 0:0
Осасуна: Еррера, Пенья (Аресо, 85), Давид Гарсія, Катена, Хуан Крус, Торро, Орос, Муньос (Мойсес Гомес, 68), Мохіка (Барха, 68), Чимі Авіла (Рауль Гарсія, 85), Будимір (Рубен Гарсія, 85).
Севілья: Нюланд, Баде, Гудель, Салас (Педроса, 77), Ракітич, Окампос, Олівер Торрес (Соу, 85), Жордан, Хуанлу Санчес, Лукебакіо, Рафа Мір (Ен-Несірі, 70).
Попередження: Салас (57), Ракітич (64), Будимір (68), Торро (74), Педроса (81).