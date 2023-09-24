Іспанія

Завершився матч чемпіоната Іспанії.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги між собою грали Альмерія та Валенсія.

У напруженому матчі обидві команди обмінялися голами, а поєдинок завершився результативною нічиєю – 2:2.

Зазначимо, що у заявці на матч не було Романа Яремчука – українець був відсутній через травму.

Альмерія — Валенсія 2:2

Голи: Аррібас, 59, 69 — Дієго Лопес, 14, Герра, 63.

Альмерія: Масіміану – Чумі, Монтес, Едгар Гонсалес, Акієме – Лопі (Коне, 62), Робертоне (Баба, 76) – Ембарба (Рамазані, 46), Мелеро, Аррібас (Баптістао, 85) – Суарес (Лазаро, 75).

Валенсія: Мамардашвілі – Коррея, Москера, Діахабі, Гая – Пепелу, Герра (Гільямон, 65) – Фран Перес (Амалла, 65), Алмейда (Госальбес, 87), Дієго Лопес (Уго Гонсалес, 90+6) – Дуро (Маріо Домінгес, 90+7).

Попередження: Монтес, 60, Мелеро, 83, Рамазані, 89 – Фран Перес, 51, Діахабі, 86.