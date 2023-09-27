Іспанія

Клуб хоче підсилити свій склад.

Атлетік вразив своїх прихильників чудовим початком нового сезону. Під керівництвом головного тренера Ернесто Вальверде, команда активно намагається потрапити у єврокубки.

Колектив з Більбао намагається зберегти цю форму принаймні до січневого трансферного вікна, коли є можливість посилити свій склад, щоб зробити вирішальний крок до повернення бодай до Ліги Європи. За інформацією порталу Marca, клуб виявив зацікавленість у підписанні форварда Браги Альваро Джало. Також повідомляється, що півзахисник Валенсії Уго Гільямон знаходиться у списку команди.

Наразі півзахисник немає регулярної ігрової практики в основному складі левантійців після призначення Рубена Барахи на посаду головного тренера.

Атлетік планує розпочати перші перемовини щодо можливого переходу Гільямона в найближчі дні. Питання про угоду залишається відкритим, але сам гравець, ймовірно, відкритий до цього можливого трансферу.