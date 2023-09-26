Іспанія

Із першим матчем за "вершкових" турецькому плеймейкеру доведеться зачекати

Раніше напередодні поєдинку в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги проти Лас-Пальмас головний тренер мадридського Реала відвідав передматчову пресконференцію, під час якої заявив про те, що атакуючий півзахисник Арда Гюлер повністю відновився під травми та готовий дебютувати за "вершкових" вже у цьому матчі.

Проте, вже в цей день на офіційному сайті Реала з'явилася інформація, що 18-річний турецький плеймейкер отримав чергову травму — після обстеження медичною службою йому було діагностовано травму лівого прямого м’яза стегна.

Орієнтовні терміни чергової відсутності Гюлера складають 3-4 тижні, тому дебют за Реал йому знову доведеться відкласти.

Матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас відбудеться в середу, 27 вересня, о 20:00 за київським часом.