Іспанія

Українці втретє поспіль розпочнуть матч Ла Ліги у стартовому складі.

Невдовзі розпочнеться поєдинок сьомого туру іспанської Ла Ліги між Вільярреалом і Жироною. В основному складі господарів вчергове з'являться українські гравці Віктор Циганков і Артем Довбик, який у попередній грі відзначився голом та асистом.

Жирона оголосила свій стартовий склад на матч проти Вільярреала. У ньому вже втретє поспіль знайшлося місце одразу двом українцям.

Нагадаємо, матч за участю двох українських гравців розпочнеться сьогодні, 27 вересня, о 20:00. Стежити за основними подіями у ньому можна буде на нашому сайті.