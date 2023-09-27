Іспанія

Гол Добвика допоміг Жироні здобути вольову перемогу над Вільярреалом та очолити таблицю Ла Ліги

Команда Мічела пропустила з пенальті в другому таймі, але потім двома швидкими пострілами відігралась та в підсумку втримала перевагу за рахунком.

Вільярреал — Жирона, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Вільярреал — Жирона 1:2

Голи: Парехо, 49 (пен.) — Довбик, 56, Е. Гарсія, 61



Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Альбіоль (Габбія, 78), Манді, Педраса — Піно (Ахомаш, 59), Парехо, Капу (Терратс, 59), Баена — Моралес (Діас, 78), Серлот.



Жирона: Гассаніга — Арнау (Коуту, 52), Лопес, Е. Гарсія, Гутьєррес — Еррера — Циганков (Соліс, 88), Мартін (Порту, 53), А. Гарсія, Савіо — Довбик (Стуані, 69).



Попередження: Піно, Баена, Діас — Еррера, Гутьєррес,