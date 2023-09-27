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Вільярреал — Жирона 1:2
Голи: Парехо, 49 (пен.) — Довбик, 56, Е. Гарсія, 61

Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Альбіоль (Габбія, 78), Манді, Педраса — Піно (Ахомаш, 59), Парехо, Капу (Терратс, 59), Баена — Моралес (Діас, 78), Серлот.

Жирона: Гассаніга — Арнау (Коуту, 52), Лопес, Е. Гарсія, Гутьєррес — Еррера — Циганков (Соліс, 88), Мартін (Порту, 53), А. Гарсія, Савіо — Довбик (Стуані, 69).

Попередження: Піно, Баена, Діас — Еррера, Гутьєррес,