Іспанія

Француз може надовго залишитися на Сантьяго Бернабеу.

Реал Мадрид та Едуардо Камавінга близьки до підписання нової угоди. Про це повідомляє твіттер інсайдера Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, новий контракт буде передбачати покращення зарплати гравця та неназвану "клаусулу". Зазначається, що за час перебування француза у клубі, між обома сторонами утворився дуже сильний зв'язок, тож зацікавленність у переговорах виходила як з боку футболіста, так і з боку Реалу.

Діюча угода французького універсального півзахисника розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює гравця у 85 млн. євро.

У цьому сезоні Едуардо Камавінга зіграв за Реал сім матчів, не відзначившись результативними діями.