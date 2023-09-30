Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 8-го туру Ла Ліги, який пройде 30 вересня та розпочнеться о 19:30.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться одні з лідерів турнірної таблиці — Жирона та мадридський Реал. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

ЖИРОНА — РЕАЛ МАДРИД

СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ, 19:30. ЕСТАДІ МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТІЛІВІ, ЖИРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ЛУЇС ПУЛІДО САНТАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На дивуючу всіх своїми результатами у цьому сезоні Жирону чекає перше надскладне випробування у вигляді матчу проти багаторазових чемпіонів Іспанії. У попередній грі команда здобула важливу перемогу над Вільярреалом, яка і дозволила їм очолити турнірну таблицю. До поєдинку буде прикуто чимало уваги, так як Жирона претендує на втримання цієї першої сходинки, що вкотре підтвердило б неймовірну форму клубу — вони не програли у жодному з семи попередніх турів.

Проте, нічиєї господарям вже буде замало, так як Барселона перемогла Севілью та випередила Жирону на один пункт. Якщо команда Мічела поділить очки з Реалом, то зуміє зберегти за собою хоча б другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги (Барселона має кращу різницю забитих-пропущених), що явно не буде для Жирони чимось жахливим.

"Реал Мадрид переживає чудовий період. Вони програли лише один матч. Команда, яка дуже глибоко веде гру, відмінна технічно, тактично і фізично, але я дуже люблю такі протистояння", — сказав головний тренер Жирони Мічел.

Реал після поразки у мадридському дербі проти Атлетіко (3:1) розібрався вдома з одним з аутсайдерів Ла Ліги. Лас-Пальмас не зумів нічого протиставити голам Діаса та Хоселу. У разі перемоги над Жироною "вершкові" можуть знову очолити турнірну таблицю, як це було із другого по п'ятий тур.

"Ми зіграємо важливий матч проти лідера чемпіонату. Ми постараємося зробити все, що у наших силах. Команда трохи втомилася, але ми дуже схвильовані", — розповів у п'ятницю, 29 вересня, головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті.

Для українських вболівальників цей матч також дуже важливий. Звісно, навряд варто очікувати появи в основному складі гостей голкіпера Андрія Луніна, а от вінгер Віктор Циганков і центральний нападник Артем Довбик цілком можуть з'явитися у старті господарів.

Циганков з'являвся в основному складі у всіх семи попередніх турах, а Довбик лише у трьох. Артем перебуває у хорошій формі, так як саме у цих трьох попередніх поєдинках він відзначався результативними діями.

Варто зазначити, що Реал не перемагає Жирону вже три матчі поспіль. Двічі мадридці поступалися, а одного разу зіграли внічию. Загалом, Жирона двічі перемагала Реал вдома і так само двічі йому програвала.

У попередній домашній грі проти "вершкових" (31-й тур Ла Ліги-2022/23) Жирона здобула видовищну перемогу з рахунком 4:2. Тоді чотири м'ячі у ворота гостей відправив аргентинський нападник Валентін Кастельянос, який вже залишив команду, так як перебував у ній на правах оренди. Анчелотті заявив, що те, що сталося минулого сезону, не станеться сьогодні, тож побачимо, чи не помилився досвідчений італійський спеціаліст.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Коуту, Лопес, Е. Гарсія, Блінд — Циганков, Мартін, Еррера, А. Гарсія, Савіо — Довбик

Реал Мадрид: Кепа — Васкес, Рюдігер, Начо, Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем, Кроос — Родріго, Вінісіус

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