Іспанія

Автогол Серхіо Рамоса приніс Барселоні перемогу над Севільєю

Команда Хаві домінувала над суперниками за ходом поєдинку, але обмежилась лише одним голом, та й той забив футболіст суперників.

Барселона — Севілья, Getty Images

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Барселона — Севілья 1:0

Гол: Рамос, 76 (авт.)



Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен, Бальде — Гаві, Гюндоган, Рафінья (Фермін, 37) — Ямал (Роме, 82), Левандовські, Феліш (Ферран, 71).



Севілья: Нюланд — Хуанлу (Навас, 82), Баде, Рамос, Педроса (Сусо, 82) — Жордан, Соу (Фернандо, 66), Ракітич — Ламела (Діас, 75), Лукебакіо (Акунья, 75), Окампос.



Попередження: Канселу, Гюндоган — Хуанлу, Ламела, Баде