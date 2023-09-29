Іспанія
29 вересня 2023, 23:58
Автогол Серхіо Рамоса приніс Барселоні перемогу над Севільєю
Команда Хаві домінувала над суперниками за ходом поєдинку, але обмежилась лише одним голом, та й той забив футболіст суперників.
Барселона — Севілья, Getty Images
29 вересня 2023, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Севілья 1:0
Гол: Рамос, 76 (авт.)
Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен, Бальде — Гаві, Гюндоган, Рафінья (Фермін, 37) — Ямал (Роме, 82), Левандовські, Феліш (Ферран, 71).
Севілья: Нюланд — Хуанлу (Навас, 82), Баде, Рамос, Педроса (Сусо, 82) — Жордан, Соу (Фернандо, 66), Ракітич — Ламела (Діас, 75), Лукебакіо (Акунья, 75), Окампос.
Попередження: Канселу, Гюндоган — Хуанлу, Ламела, Баде