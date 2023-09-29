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Барселона — Севілья 1:0
Гол: Рамос, 76 (авт.)

Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде, Крістенсен, Бальде — Гаві, Гюндоган, Рафінья (Фермін, 37) — Ямал (Роме, 82), Левандовські, Феліш (Ферран, 71).

Севілья: Нюланд — Хуанлу (Навас, 82), Баде, Рамос, Педроса (Сусо, 82) — Жордан, Соу (Фернандо, 66), Ракітич — Ламела (Діас, 75), Лукебакіо (Акунья, 75), Окампос.

Попередження: Канселу, Гюндоган — Хуанлу, Ламела, Баде