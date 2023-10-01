Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 30 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку восьмого туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на власному полі впевнено переграв свого запеклого регіонального суперника — Атлетік.

Баскське дербі проходило під акомпанемент переваги господарів поля й уже посеред першого тайму Сосьєдаду вдалось розпечатати чужі ворота.

Після цього підопічні Іманола Альгуасіля вдало розпочали другий тайм, що суттєво покращило їхні шанси на перемогу, тоді як гол Оярсабаля посеред другого тайму взагалі закрив усі питання в цьому двобої.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Атлетік в 8 турі іспанської Ла Ліги:

Реал Сосьєдад — Атлетік 3:0

Голи: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66.

Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман (Пачеко, 62), Тірні (Муньйос, 25) — Браїс Мендес, Субіменді, Меріно (Тур’єнтес, 81) — Кубо, Садік (Андре Сілва, 61), Барренечеа (Оярсабаль, 62).

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан (Паредес, 75), Єрай, Берчіче — Еррера (Прадос, 72), Дані Гарсія — Вільямс, Муньяїн (Рауль Гарсія, 72), Ніко Вільямс (Беренгер, 64) — Гурусета (Вільялібре, 46).

Попередження: Меріно, Субельдія — Еррера, Вівіан.