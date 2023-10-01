Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Getty Images
01 жовтня 2023, 23:59
У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Кадіс.
У першому таймі команди на двох забили три голи, проте два з них на рахунку Кадіса.
Відразу після перерви Моліна зробив рахунок нічийним – 2:2.
На 66-й хвилині поєдинку Анхель Корреа встановив остаточний рахунок матчу – 3:2 на користь Атлетіко.
Атлетіко — Кадіс 3:2
Голи: Корреа, 32, 66, Моліна, 46 – Пірес, 12, Марті, 27.
Атлетіко: Облак – Аспілікуета (Галан, 81), Вітсель, Ермосо – Моліна, Льоренте (де Пауль, 61), Коке (Самуел Ліно, 61), Сауль, Рікельме (Хіменес, 61) – Корреа, Грізманн.
Кадіс: Ледесма — Сальдуа (Карселен, 62), Мере (Максі Гомес, 70), Фалі Хіменес (Мбає, 35), Хаві Ернандес — Собріно, Куаме, Алькарас (Алехо, 46), Лукас Пірес — Марті (Ескаланте, 46), Рамос.
Попередження: Коке, 12 – Марті, 39.