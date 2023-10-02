Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 1 жовтня 2023 року, 22:00.
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02 жовтня 2023, 00:49
У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Кадіс.
Колектив Дієго Сімеоне зумів відігратися, програючи по ходу зустрічі з рахунком 0:2. Відзначимо дубль на рахунку Анхеля Корреа.
Огляд матчу:
Атлетіко — Кадіс 3:2
Голи: Корреа, 32, 66, Моліна, 46 – Пірес, 12, Марті, 27.
Атлетіко: Облак – Аспілікуета (Галан, 81), Вітсель, Ермосо – Моліна, Льоренте (де Пауль, 61), Коке (Самуел Ліно, 61), Сауль, Рікельме (Хіменес, 61) – Корреа, Грізманн.
Кадіс: Ледесма — Сальдуа (Карселен, 62), Мере (Максі Гомес, 70), Фалі Хіменес (Мбає, 35), Хаві Ернандес — Собріно, Куаме, Алькарас (Алехо, 46), Лукас Пірес — Марті (Ескаланте, 46), Рамос.
Попередження: Коке, 12 – Марті, 39.