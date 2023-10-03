Іспанія

Венесуелець все ще не вирішив свої проблеми з іспанським правосуддям.

Венесуелець Дарвін Мачіс, який виступає за іспанський Кадіс, досі ризикує опинитися за ґратами, повідомляє видання Marca.

Судове провадження щодо 30-річного лівого вінгера зареєстровано вже досить давно. На початку квітня 2021 року він разом із трьома іншими людьми нібито брав участь у сутичці, в якій гравець також постраждав, але не подавав скарги щодо подій.

Повідомляється, що Мачіс має незавершену справу в іспанській системі правосуддя через ймовірне побиття хлопця своєї колишньої дівчини, яке він здійснив ще коли виступав за Гранаду. За попередніми даними прокуратури, факти свідчать про два злочини у вигляді тілесних ушкоджень, за які підсудних хочуть покарати 18-місячним позбавленням волі.

На цю середу, 4 жовтня, Мачіс викликаний до кримінального суду №2 у Гранаді, оскільки перша його явка, яка мала відбутися 10 травня, була відкладена через страйк чиновників юстиції.