Іспанія

Енріке Сересо поділився думкою про португальського футболіста.

Президент мадридського Атлетіко Енріко Сересо прокоментував ситуацію з нападником Жоау Фелішем, який цього сезону виступає за Барселону на правах річної оренди.

"Ми всі думаємо по-різному, Жоау Феліш вільний говорити все, що завгодно, але він гравець Атлетіко, який грає в Барселоні на правах оренди. Він один із найкращих футболістів у Європі.

Я не вникатиму в тактичні причини, через які він не досяг успіху в Атлетіко. Тут у нього не вийшло, але виходить у Барселоні.

Ми в захваті від його гри і хочемо, щоб він став найкращим гравцем у світі", — наводить слова Сересо Marca.

Цього сезону Феліш провів провів шість матчів за Барселону, в яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.