Іспанія

Португалець хотів продовжити кар'єру в каталонському клубі.

Каталонська Барселона напередодні виграла в Антверпена в Лізі чемпіонів (5:0).

Барселона — Антверпен 5:0 Відео голів та огляд матчу

Дубль в цьому матчі оформив новачок "блаугранас" Жоау Феліш. Після матчу португалець зізнався, що погодився на зниження зарплатні зараби переходу в каталонський клуб.

"Я дійсно відмовився від значної суми, але мені потрібно було змінити клуб", — наводить слова Фелікса Sport.es.

Жоау Феліш зі скандалом перейшов до Барселони наприкінці літнього трансферного вікна на правах річної аренди без права викупу. Що цікаво перед тим він подписав нову угоду з "матрацниками" до літа 2029 року.